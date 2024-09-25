خبير: التنمية السياحية في جنوب سيناء تحتاج جهد الدولة مع القطاع الخاص

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين يعكس نوعا مختلفا من السياحة، كونه المكان الوحيد الذي يجمع العالم عليه وعلى تجلي رب الكون فيه، موضحا أن الدولة كانت تحتاج لتحرك بجدية واهتمام لدعم هذا المكان، حيث إن التنمية السياحية في جنوب سيناء تحتاج إلى جهد الدولة مع القطاع الخاص.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص يستفيد مثل الدولة في مثل هذه المشاريع، وحاليا الدولة تهتم كثيرا بالسياحة والقطاع ككل والسعي إلى التطوير لتحقيق استفادة قصوى وزيادة أعداد السائحين.

كما لفت الخبير السياحي إلى أن زيادة الغرف الفندقية ضرورة، خاصة مع زيادة تدفق السائحين على البلاد وحثهم لغيرهم من الأجانب في زيارة مصر.