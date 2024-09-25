ظن أنها تزوجت غيره.. حبس المتهم بتمزيق جسد طليقته فى عابدين

قررت نيابة حوادث وسط القاهرة، اليوم، حبس متهم بطعن طليقته ونجلها عدة طعنات، بسبب شكه فى زواجها من اخر فى عابدين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات معه، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، لاستجوابهم، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه آية مواد مخدرة من عدمه.

وجاء فى تحقيقات النيابة ان المتهم كان زوج المجنى عليها، وصل منه الشك مبلغه، عندما ظن انها تركته من اجل اخر، وتزوجت عليه، ويوم الواقعة تسلل الى الشقه الكائنة بمنطقة عابدين، ودخل غرفة النوم، وانهال عليها ونجلها طعنًا حتى مزق جسدهما، بعدما ظن انه زوجها الجديد، ليصُدم انه نجلها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بدائرة قسم شرطة عابدين، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة، طليق المجنى عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان سلاح الجريمه، وحرر محضر رسمى، وباشرت النيابة التحقيق.