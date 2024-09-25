وزير الرى: نسعى لإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات أحد ورش العمل الخاصة بالتحول الرقمي في وزارة الموارد المائية والري وركزت هذه الورشة علي "استعراض الخدمات المقدمة من منصة Digital Earth Africa" ، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه .

وخلال ورشة العمل تم شرح الرؤية الحالية للتحول الرقمى ومدي أهميتها في تطوير اداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية، كما تم عرض ما تقدمه منصة Digital Earth Africa من خدمات، مع إبراز أمثلة تطبيقية، مثل تطور خط الشاطئ ومدى توافق نتائج المنصة مع الوضع الفعلي لخط الشاطئ بمنطقة رشيد ومصب مصرف كيتشنر، وكذلك التغير فى المساحات المنزرعة بدلتا النيل، وعرض إمكانيات المنصة في رصد التغير العمراني ، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة .

كما أشار إلى أن المنصة تساهم فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن علي سبيل المثال من حصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ، وبالتالى فإن هذه المنصة تسهم فى تحقيق مبادئ الحوكمة و رفع كفاءة إدارة المياه .

وأكد الوزير أهمية الإستفادة من مثل هذه المنصات والأدوات بالتكامل مع النماذج الرياضية الاخري الموجودة بالفعل بجهات الوزارة مما يسهم فى تدقيق النتائج الصادرة عنها وبالتبعية تحسين إدارة المياه .

جدير بالذكر أن منصة Digital Earth Africa هى منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة من قبل احد المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية ، وقد تعهدت الحكومة الاسترالية بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومه الاسترالية المسماه Digital Earth Australia .