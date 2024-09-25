محافظة البحيرة تتأهب لموسم الشتاء.. محاكاة الطوارئ ومراجعة صفايات الأمطار وتراخيص المعديات

تستعد محافظة البحيرة، لفصل الشتاء هذا العام بخطة غير مسبوقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، لضمان سلامة المواطنين والبنية التحتية في ظل التحديات الجوية خلال فصل الشتاء.

محاكاة الطوارئ

وشهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنفيذ نموذج محاكاة للطوارئ بنفق شبرا بمدينة دمنهور، لضمان استعداد الأجهزة والمعدات للتعامل مع سيناريوهات احتمالية خلال تعرض المحافظة لهطول أمطار غزيرة وتسرب المياه، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء وتساقط الأمطار.

وتضمنت المحاكاة تشغيل غرفة الطلمبات والبيارة، وتشغيل طلمبات شفط المياه من النفق، بالإضافة إلى أعمال كسح وشفط المياه في الشارع وضمان سلامة حركة المرور، حيث تم التأكد خلال المحاكاة من جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وتم التنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حال ارتفاع منسوب المياه.

تم أيضًا تنفيذ محاكاة لتشغيل ماكينات الشفط أثناء هطول الأمطار، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حالة وقوع أي طارئ، حيث تم تهيئة وتجهيز جميع المعدات اللازمة لشفط وكسح المياه بسرعة وكفاءة.

تفقد البنية التحتية

شهدت الفترة الماضية العديد من الجولات الميدانية التي أجراها كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، لفحص وتقييم شامل للبنية التحتية بما في ذلك البنية التحتية للصرف الصحي ومجاري السيول لضمان استعدادها لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة.

تدابير الصرف

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمراجعة بالوعات الصرف وصفايات المطر لضمان عدم حدوث انسدادات تعوق تصريف المياه بشكل فعال، تجهيز وتهيئة جميع المعدات اللازمة مثل مضخات الشفط وأدوات الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الطوارئ، والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان التعاون السلس في حالات الطوارئ.