المدينة الجامعية بجامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب

أعلنت جامعة حلوان عن جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي شهدتها مرافق المدينة الجامعية استعداداً للعام الدراسي 2024/2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة حريصة على توفير بيئة سكنية متميزة للطلاب، مؤكداً أن الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب في أجواء مريحة ومحفزة للدراسة والإبداع.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عمليات التطوير شملت تجديد وتحديث الغرف السكنية وتزويدها بكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المطاعم وتحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب.

وقامت الجامعة بتحديث البنية التحتية للمدينة الجامعية، وإنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية عملية تسكين الطلاب.

وأعلنت الجامعة للطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي hostel.helwan.edu.eg.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص جامعة حلوان على توفير بيئة تعليمية وسكنية متكاملة لطلابها، بما يسهم في تحسين تجربتهم الجامعية ودعم تفوقهم الأكاديمي.