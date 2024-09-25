بالفيديو.. فيضانات مفاجئة تضرب المملكة المتحدة بعد هطول أمطار غزيرة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للفيضانات المفاجئة التي غمرت أجزاء واسعة من المملكة المتحدة بعد أن شهدت بعض المناطق هطول أمطار تعادل كمية الأمطار التي تسقط في شهر كامل.

ويظهر الفيديو، الفيضانات الغزيرة التي تسببت في إغلاق الطرق والمنازل وعدد من الشوارع بسبب الأمطار الغزيرة، وتعليق بعض خطوط القطارات في لندن، وأبلغ العشرات عن غمر منازلهم بالمياه، حيث شهدت أجزاء من وسط وجنوب إنجلترا هطول أمطار تراوحت بين 60 إلى 80 مليمترًا (2 إلى 3 بوصات).

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أن بعض المواقع من المتوقع أن تتعرض لأكثر من 120 مليمترًا (4.7 بوصات) من الأمطار.