البحر الأحمر.. استنفار عام لتأمين مخرات السيول واستقبال فصل الشتاء

شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الأيام الماضية حالة من الاستنفار العام، حيث تعمل الأجهزة المعنية على قدم وساق لتأمين مخرات السيول والبرابخ، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء والأمطار الغزيرة.

وبتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة والمرور على كافة مخرات السيول والبرابخ، أجري رؤساء المدن جولات تفقدية لمخرات السيول والبرابخ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، وتم توجيه فرق العمل المعنية بإزالة أي عوائق أو انسدادات قد تعيق سير المياه.

فيما قامت المدن بحملات مكثفة لصيانة وتطهير مخرات السيول والبرابخ، وشملت هذه الحملات إزالة الأتربة والحشائش، وتسوية جوانب المخرات، والتأكد من سلامة المنشآت الملحقة بها.

وفي ذات السياق بالتعاون مه شركات البترول وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحرالأحمر، تم تجهيز كافة المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مثل سيارات الشفط وناقلات المياه، واللودرات وفرق الإنقاذ.

ووضعت محافظة البحر الأحمر، خطط طوارئ شاملة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنجم عن الأمطار الغزيرة والسيول، وتشمل هذه الخطط تحديد أماكن الإيواء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين المتضررين، وذلك في حال نزول سيول خاصة في مدن الشمال وأهمها مدينة رأس غارب، وتقوم الجهات المعنية بحملات توعية للمواطنين بأهمية الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق القريبة من مجاري المياه خلال فصل الشتاء.

ودعت محافظة البحر الأحمر، المواطنين إلى التعاون مع الجهات المتخصصة واتباع الإرشادات اللازمة".

وأكد رؤساء المدن، أنه تم الانتهاء من صيانة وتطهير جميع مخرات السيول والبرابخ بمدنهم، مشيرين إلى الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء".

تهدف هذه الجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة البحر الأحمر، إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحد من الخسائر المادية والبشرية التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول.

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