في ذكري رحيله.. أهم المحطات الفنية في رحلة كوميديان الشارع نجاح الموجي

تحل اليوم الموافق ٢٥ سبتمبر، ذكري رحيل الفنان نجاح الموجي، أحد أهم نجوم الكوميديا، والذي قدم لونا فنيا وبصمة خاصة لجمهوره، وكان يعتبر فى فترة من الفترات كوميديان الشارع، لقدرته على تقديم الكوميديا بتفاصيل البساطة و السلاسة الفنية.

البداية مع الفن

عشق الفنان نجاح الموجي الفن منذ صغره، وكان له قدرات على التقليد بشكل كبير، وابداع العديد من المواقف لكل أصدقاء الحي وعائلته، وكان يمارس فن الإلقاء وكأنه مسرح فى تجمع عائلي له.

ظل يعشق الفن ويحلم بالالتحاق بركب التمثيل، تخرج من المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، وشارك مع عدد من الفرق المسرحية أبرزها فرقة ثلاثي اضواء المسرح، ولأنه تميز بقبول شديد وخفة الظل، حقق نجاحاً كبيراً على المسرح منذ بداياته، ثم شارك بعدد من الأعمال السينمائية الناجحة.

مدرسة نجاح الموجي الفنية

اشتهر نجاح الموجي خلال رحلته الفنية، بتقديم الأدوار الكوميدية، وحقق نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة، وكان الموجي يقدم الكوميديا بمدرسة السلاسة الفنية، يعتمد فى الإفيه على قدرته على الإلقاء، وما ساعده هو حالة الكيميا والانصهار مع جمهوره، فكانت له ملامح المواطن البسيط، والذى يسخر من أوجاعه بخفة الدم التلقائية، حاله حال طبيعة الشعب المصري، وهو ما ساعد بشكل كبير فى تحقيق النجاح.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان نجاح الموجي رحلة فنية حافله بالأعمال أبرزها فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بم، البحر بيضحك ليه، التحويلة، الحريف، ليه يا بنفسج، الكيت كات، من يطفئ النار، سكة الندامة، ١٣١ أشغال"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "أهلا بالسكان، عباسية واحد، الشارع الجديد، مشوار، الغربة، ريش على مفيش، الفلوس"، وفى المسرح بعدد من الأعمال أبرزها "فندق الثلاث ورقات، يوم عاصف جداً، يا أنا يا انت، العب غيرها، المتزوجون".