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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 أشخاص بتهمة أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وتم ضبط 
(6 أشخاص "إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وعُثر على (حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 10 متر) وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) .
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط 6 أشخاص والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة