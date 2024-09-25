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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم وكرًا لتزوير المحررات الرسمية في الشرقية

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بقطاع الأحوال المدنية" قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية لاستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزتهما على (4 أختام شعار الجمهورية "مزورين" - 2 أكلاشيه – أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام الاحوال المدنية بالشرقية وزارة الداخلية