3 عصرا.. الصحفيين تعقد مؤتمرا لكشف تحريض الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء في الساعة 3 عصرًا، وذلك في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، لعرض الوقائع الموثقة حول التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ويهدف المؤتمر إلى كشف تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، مما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي.

خلال المؤتمر، ستعلن النقابة عن حملة لإدراج ملف التحريض الإسرائيلي ضمن ملاحقات قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

ويشارك في المؤتمر كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، وناجي الناجي، المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، وناصر أمين، المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيد شعبان، أمين عام اتحاد المحامين العرب، وهند الضاوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في القضايا الإقليمية والدولية. كما سيقدم محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين للحريات، تقريرًا لرصد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة.

بعد المؤتمر، سيتم عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة" في الساعة 5 عصرًا، من إنتاج القناة الوثائقية، يليه ندوة مع صناع الفيلم وبعض المشاركين فيه.

يتحدث في الندوة الدكتور جمال الرفاعي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، والدكتور بدوي رياض عبد السميع، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، وإمام أحمد، مدير المحتوى في قناة الوثائقية، بإدارة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

يستعرض الفيلم جذور نكبة 1948 والاحتلال الإسرائيلي، متتبعًا تاريخ نشأة الحركة الصهيونية وأسباب الدعم الاستعماري لقيام إسرائيل، كما يرصد تاريخ الهجرات اليهودية إلى فلسطين والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني