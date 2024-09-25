الإرشاد الزراعي بالبحيرة يستعد لزراعة المحاصيل الشتوية

عقد اجتماع في بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، بحضور وكيل وزارة الزراعة، الدكتور حسني عطية عزام، ومدير عام الزراعة، المهندس محمود عبد المجيد هليل، بالإضافة إلى مدير عام الإرشاد الزراعي، المهندس أيمن عاشور، ورؤساء أقسام الإرشاد في مراكز المحافظة.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تقديم التوجيهات الفنية اللازمة للمزارعين، بالإضافة إلى توفير تقاوى المحاصيل الشتوية الأساسية مثل القمح والفول والبرسيم والفاصوليا، والتي تم عرضها في جميع منافذ الإرشاد الزراعي بمراكز المحافظة.

وأكد مدير الإرشاد الزراعي، أيمن عاشور، أهمية متابعة تدوير قش الأرز وتوعية المزارعين بأفضل الطرق للاستفادة منه، وذلك من خلال إجراء ندوات وورش عمل بانتظام.

دور مهندسي الإرشاد الزراعي في توعية المزراعين

من جانبه، أوضح الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن دور مهندس الإرشاد الزراعي يلعب دورًا حيويًا في مساعدة المزارعين على التغلب على التحديات وزيادة الإنتاجية من خلال تبادل المعرفة والابتكارات.

شدد وكيل وزارة الزراعة في البحيرة على الدور الحيوي الذي يلعبه المهندس الزراعي بشكل عام ومهندس الإرشاد بشكل خاص في الوقت الحالي، لم يعد دورهم مقتصرًا على التوعية فقط، بل أصبح وجودهم أمرًا حيويًا لمكافحة ظاهرة حرق قش الأرز.

وأكد الدكتور حسني عطية، وكيل الوزارة، ضرورة توعية المواطنين بالأضرار البيئية والصحية لهذه العملية، مشددًا على أهمية استفادة من القش بدلاً من حرقه، تحت ظروف المناخ الصعبة التي تشهدها البلاد، تم توفير مكابس ومفارم للاستفادة من القش، بالإضافة إلى افتتاح مصنع لإنتاج الخشب المضغوط باستخدام قش الأرز كمادة خام في مركز ادكو، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ختام كلماته، دعا وكيل الوزارة، إلى التعاون والتضامن لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن القش يمكن استخدامه بشكل إيجابي في صناعة السماد والمواد العضوية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحمي البيئة من التلوث.

إجتماع لنقباء وفلاحي الزراعة بالبحيرة

وعلي جانب آخر، استقبل الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة، نقباء الزراعة بكوم حمادة ووادي النطرون، ووفدًا من نقابة الفلاحين بالبحيرة.

وعبر المشاركون في الإجتماع، عن سعادتهم البالغة بالتطورات الإيجابية التي شهدها القطاع مؤخرًا، مؤكدين أهمية استعادة ريادة قطاع الزراعة في البحيرة.