حسام هزاع: نحتاج 500 ألف غرفة فندقية لاستيعاب عدد كبير من السياح.. فيديو

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المقومات السياحية في مصر موجودة بشكل كامل، والدولة تسير في مسألة التسويق السياحي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة من الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وهناك دعم بـ50 مليار جنيه لإنشاء مزيد من الغرف الفندقية لرجال الأعمال، بحد أقصى مليار أو ملياري جنيه للمؤسسة.

وأضاف "هزاع" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة إلى 500 ألف غرفة فندقية لاستيعاب عدد كبير من السياح، ونحن نمتلك حاليًا 240 ألف غرفة»، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تجذب السائح العربي بشكل كبير، موضحًا أن متوسط إنفاق السائح الخليجي يصل إلى 300 دولار يوميًا، أما متوسط السائح الأمريكي يصل إلى 200 دولار يوميًا، لكن فترة تواجد السائح الأمريكي تكون أطول من حيث الإقامة، وقد تصل لأسبوعين، نظرًا لقدومه من رحلات طويلة، فيما يصل متوسط إنفاق السائح الأوروبي من 150 إلى 200 دولار يوميًا.

وتابعت:"النسبة للسائح الصيني متوسط إنفاقه من 100 إلى 120 دولار يوميًا، بينما السائح الهندي من 90 إلى 95 دولار".

وأردف، أن مصر أدارت أزمة الحرب الأوكرانية ببراعة، وفتحنا أسواقًا سياحية أخرى مع الاجتماعات المستمرة خارجيًا، وهناك تواجد لمصر بشكل مكثف.