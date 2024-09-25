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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. مؤتمر صحفي لمواجهة أزمة تأشيرات الصحفيين لمباراة السوبر الإفريقي

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تستعد نقابة الصحفيين لعقد مؤتمر صحفي اليوم في الرابعة عصرًا بمقر النقابة، لمناقشة أزمة عدم حصول الصحفيين الرياضيين والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية، قبل مباراة كأس السوبر الإفريقي المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.

سيشارك في المؤتمر كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمود كامل، عضو مجلس النقابة والمشرف على الشُعب والروابط، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، ومكتب شعبة المصورين برئاسة مجدي إبراهيم.

سيتناول المؤتمر تطورات الموقف والجهود التي بذلتها النقابة لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات، بالإضافة إلى الخطوات التي ستتخذها النقابة بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين وشعبة المصورين، بهدف منع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً. كما سيُسلط الضوء على السلبيات التي أظهرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في تعامله مع هذا الأمر

تستعد نقابة الصحفيين لعقد مؤتمر صحفي اليوم في الرابعة عصر ا بمقر النقابة لمناقشة أزمة عدم حصول الصحفيين الرياضيين والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية قبل مباراة كأس السوبر الإفريقي المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل