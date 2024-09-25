صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.56%، ليصل إلى مستوى 31,043.99 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.15%، وصولًا إلى مستوى 3,028.5 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.56%، وصولًا إلى 7,374.91 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.67%، ليصل إلى مستوى 10,497.69 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.6% وصولًا لمستوى 6,187.98 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.67%، ليصل إلى مستوى 38,206.44 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.61%، مسجلًا 13,467.38 نقطة.