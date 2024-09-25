تليفزيون بريكس: الصين تنجح في تسيير أول رحلة تجارية باستخدام وقود الطيران الحيوي

أعلنت شركة خطوط شرق الصين الجوية، نجاح تسيير أول رحلة تجارية باستخدام وقود الطيران الحيوي المستدام المصنوع من نفايات الحيوانات والنباتات وزيوت الطعام.

وأوضحت الشركة- في بيان، نقله تليفزيون "بريكس"، اليوم /الأربعاء/- أن الطائرة من طراز كوماك (سي 919) أقلعت من العاصمة (بكين) إلى مدينة شنغهاي وعلى متنها 129 راكبا، فيما تعد هذه الرحلة الأولى من بين أربع رحلات تخطط الشركة لتسييرها لاختبار مدى نجاح الطيران باستخدام الوقود الحيوي المستدام.

وتأتي التجربة في أعقاب الدعوة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الطيران المدني الصينية لاختبار الوقود الحيوي المستدام بأنواع طائرات مختلفة، بما في ذلك طائرات (سي 919).

والوقود الحيوي المستدام يستخدم في تشغيل الطائرات، ويصنع من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية.. ويمكن لوقود الطيران المستدام أن يقلل الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

