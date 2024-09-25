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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 5 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه حيفا

البوابة نيوز
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان منذ قليل على منطقة الكرمل ووادي عارة في جنوب حيفا بشمال إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما سقط صاروخ واحد على الأقل.
وأدت الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت، وكذلك في المجتمعات المحيطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
من جانبها، قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم إن حزب الله حاول ضرب أحد مواقعها الاستراتيجية ولكن بفضل الدفاعات المثبتة مسبقًا، لم تنجح المحاولة.

الجيش الإسرائيلي جنوب حيفا لبنان