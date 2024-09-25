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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقمها انتشلت جثمان مسن (70 عاما)، وشاب استشهدا بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة، كما انتشلت جثمان فتاة من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء قصفه من قبل الاحتلال أمس في منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء بعد قصف طيران الاحتلال سيارة مدنية شمال شرق مخيم النصيرات.
وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه المناطق الغربية لقطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال ارضا زراعية ببلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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