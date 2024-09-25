ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21680 طن تشمل: 7135 طن يوريا و3920 طن ملح و 4115 طن مولاس و6510 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55167 طن تشمل : 7520 طن حديد و4500 طن سكر و9200 طن فول و200 طن خردة و 16197 طن قمح و 300 طن خشب زان و11040 طن ذرة و6210 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1619 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4179 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107651 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 216568 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4573 حركة.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الادارة، تمام جاهزية كافة مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى ايطاليا ومعظم دول أوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم.