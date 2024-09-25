10 سنوات على رحيل القنصل.. ماذا قال خالد صالح في وصيته؟

تحل علينا ذكرى وفاة الفنان خالد صالح العاشرة الذي رحل عن عالمنا ولكنه مازال حاضرًا في وجدان محبيه، صاحب مسيرة فنية لم تكن طويلة لكنها كانت ثرية بالأعمال الفنية المميزة التي لا تُنسى في ذاكرة السينما أو الدراما المصرية.

عشق الفن منذ نعومة أظافره وذكر ذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" قائلًا: "الإخلاص مش بس للتمثيل، أنا بحبه جدًا، ومُخلص له جدًا، وبحترمه جدًا، ومستعد اضحي عشان الصناعة، بحاجات كتير جدًا، وعشان الناس، ودي مش طيابة مني، ولكن ده لأن الناس هي اللي علمتني، وانا أصلًا شغلتي قائمة على الاتصال بالناس، و قائمة على رضا الناس عليا، ولو مش راضيين عليا، والله لو أنا مين، ولا هعمل حاجة".

أشهر عبارات خالد صالح في أعماله الفنية

أورد الفنان خالد صالح عدد كبير من العبارات في أعماله الفنية التي يستخدمها متابعي مواقع التواصل الإجتماعي حتى وقتنا هذا في كثير من المواقف التي تتناسب مع الحدث مثل "أنا بابا يلا" من فيلم "تيتو"، "57 ميدان الشهيد اوتومان" من فيلم "ابن القنصل"، "تفتكري كده هشبع يا يسرية" من فيلم "أحلى الأوقات"، "أنا حاسس إن شكلي نيلة أوي بالبتاع ده" من فيلم "تمن دستة أشرار"، "هتروح على فين العالم ده كله بتاعي" من فيلم "الريس عمر حرب".

خالد صالح يتحدث عن وصيته

كشف الفنان الراحل خالد صالح عن وصيته مع صديقه المقرب الفنان طارق عبد العزيز، حيث ذكرها في مكالمة هاتفية عبر البرنامج الإذاعي "كلم ربنا" عبر راديو "9090"، قائلًا: "وقت ما كان تعبان، وشارط إن محدش يعرف أنه تعبان عشان مكانش عاوز يقلق جمهوره ولا يزعلهم، في وفاة حماة خالد وقبل وفاته، وإحنا خارجين من مسجد عمرو بن العاص، قال يا سلام لو توفيت والناس صلوا عليا يوم الجمعة في عمرو بن العاص، عشان الناس بيكونوا كتير، وقالي بتمنى إني أتوفى يوم جمعة، وتوفي خالد صالح، يوم الخميس، وكان معايا شقيقه محمود صالح، وقولتله نروح نصلي عليه يوم الجمعة في عمرو بن العاص، وكنا محتارين ما بين نخليه للجمعة أو إن إكرام الميت دفنه".