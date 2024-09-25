"الصليب الأحمر" يناشد اللبنانيين التبرع بالدم

أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الصليب الأحمر في لبنان يوجه مناشدة عاجلة للمواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام اللبنانية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 14 غارة إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرقي البلاد صباح اليوم.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.