أوكرانيا تعلن إسقاط 28 طائرة روسية دون طيار

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم /الأربعاء/ أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 28 طائرة روسية بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد وأربعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/69 كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وذكر سلاح الجو في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن أربع طائرات روسية بدون طيار سقطت بشكل لا يمكن السيطرة عليه في عدة مناطق من أوكرانيا بينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو دمار.

وأضاف البيان أنه في ليلة أمس، هاجم الجيش الروسي منطقة خاركيف بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز S-300 وثلاثة صواريخ من نوع غير محدد واستهدف منطقة أوديسا بأربعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/69 أُطلقت من المجال الجوي فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى 32 طائرة هجومية بدون طيار من طراز شاهد أطلقت من مناطق متفرقة من روسيا.

وتابع البيان أن القوات الجوية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة ووحدات أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية شاركت جميعها في صد الهجوم.. وأشارت القوات الجوية إلى أنه "نتيجة للمعركة المضادة للطائرات، تم إسقاط 28 طائرة هجومية بدون طيار وأربعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/69 بينما اختفت أربع طائرات بدون طيار أخرى عن الرادار في عدة مناطق من أوكرانيا.

