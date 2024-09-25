السوبر الأفريقي.. الحكم الليبي معتز الشلماني "بشرة خير" للأهلي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد المملكة أرينا في الرياض.

ويدير مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك الحكم الليبي معتز الشلماني، ويعاونه كل من عطية عيسى من ليبيا وخليل حساني من تونس، ويتواجد الصومالي عمر قرطان كحكم رابع، بينما ستتولى الجنوب إفريقية أوكانا ماكليما إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة توم أبو نجيل وزكريا برنيسي من المغرب.

نتائج الأهلي مع حكم السوبر الأفريقي

وتعتبر هذه المواجهة الثالثة التي يديرها الحكم الليبي معتز الشلماني للنادي الأهلي، حيث سبق له إدارة مواجهتين للمارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا كانت الأولى ضد الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2023 وانتهت بالتعادل السلبي، بينما المباراة الثانية كانت ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 وفاز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على اصطحاب 23 لاعبا في قائمة الأهلي المتجه إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي رغم قيد 20 لاعبا فقط في قائمة المباراة قبل يوم 12 سبتمبر الجاري طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي "كاف".

حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

وتقرر أن يرافق بعثة الأهلي الثلاثي حمزة علاء وكريم نيدفيد ويوسف أيمن تحسبا لحدوث أي ظرف طارئ في اللحظات الأخيرة بإصابة اي لاعب في القائمة.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الأربعاء إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبلة.