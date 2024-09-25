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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. منوعات غنائية في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

امير الرفاعي
امير الرفاعي
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تنظم وزارة الثقافة فى إطار الاهتمام بروائع الطرب الأصيل من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للموسيقى العربية بعنوان "منوعات غنائية"، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس ٢٦ سبتمبر بأوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال الطرب لعمالقة زمن الفن الجميل منها عيون القلب، أسمر يا أسمراني، شواشى الدرة، سوق الحلاوة جبر، طاير يا هوي، بهية، يا أعز من عيني، زي العسل، بعيد عنك، ع الحلوة والمرة، تلات سلامات وعلي حسب وداد قلبي.. أداء الفنانين  هويدا صلاح، أحمد رجب ، يمنى حسن وأمير رفاعى بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود دار الأوبرا المصرية لتعزيز التواصل مع جمهورها من متذوقى الفنون الرفيعة عبر تقديم ألوان الطرب الأصيل الذي يحتل مكانة خاصة في الوجدان المصرى والعربى.

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