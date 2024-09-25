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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

جولة في أقسام الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الموقع الرسمي للكنيسة
الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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عرض الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جولة في أقسامه “تاريخ المقر البابوي” في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحد أهم أقسام الموقع.

وأضاف الموقع الرسمي للكنيسة، أن الموقع يقوم بتوثيق تاريخ الكنيسة وتراثها، لذلك اهتم الموقع بإنشاء قسما خاصا بـ”تاريخ المقر البابوي” ليحوي معلومات عن تاريخ المقر البابوي في محطاته السبعة منذ القديس مارمرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتابع الموقع الرسمي للكنيسة: يحتوي قسم ”تاريخ المقر البابوي” على معلومات عن كل كنيسة وكاتدرائية وُجد بها المقر البابوي في فترة من الفترات عبر التاريخ، وكذلك أفلام تسجيلية عن تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

https://copticorthodox.church/coptic-church/papal-residence/

 

الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تاريخ المقر البابوي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني القديس مارمرقس الرسول