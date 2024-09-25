اليوم.. أولى جلسات استئناف بلوجر شهيرة على حكم حبسها عامًا بتهمة الزنا

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف بلوجر شهيرة على حكم حبسها عاما بتهمة الزنا.

وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام تيك توكر تدعى “ع. أ” حماها رجل أعمال يدعى “ك.ح” وآخرين، بوضع كاميرات داخل غرفة نومها الخاصة والحمام والتقاط صور خاصة لها بملابس المنزل، وذلك خلال وجود زوجها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء فترة عقوبة بإحدى القضايا.

وأكدت الزوجة في أقوالها أمام التحقيقات أنها تعرضت لشيء يفوق التصور هو قيام والد زوجها، المشكو في حقه بمراودتها عن نفسها في عرضها وشرفها وأيضًا المشكو في حقه الثالث صديق زوجها، منذ حبس زوجها في 2021/5/29.

وأضافت الزوجة، أنه عندما رفضت جميع محاولاتهما؛ تواطأ الاثنان معًا فيما بينهما ووضعا بدون علم منها كاميرات مراقبة داخل الفيلا المقيمة بها، بل وفي غرفة نومها وحمامها الخاص؛ وذلك للحصول على صور لها وفيديوهات؛ لابتزازها وتهديدها ومعاقبتها لرفضها ما طلباه منها، وتم انتهاك حرمة حياتها الخاصة، حسب وصفها بالتحقيقات.

واستكملت بأنها فوجئت بتليفون من أحد العاملين طرف المشكو في حقه الأول يحذرها ويقول لها: “خلي بالك أبو جوزك جاب بتاع الكاميرات وركبولك كاميرات مراقبة في الفيلا عندك، وبيشوفوكِ وأنتِ نايمة وأنتِ في الحمام ومتابعينك طوال الوقت وحافظين فيديوهات عندهم ليكِ وأنتِ بتاخدي شاور”.