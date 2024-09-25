تبطين 165 ترعة على مستوى محافظة سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الانتهاء من تبطين 165 ترعة بطول 516.866 كيلومترا، مما يمثل 93.44% من إجمالي الترع المستهدف تبطينها في المحافظة، ويبلغ عدد الترع المستهدف تبطينها 184 ترعة بطول إجمالي 553.143 كيلومترا، بتكلفة إجمالية قدرها 1.854 مليار جنيه.

ويأتي هذا ضمن المشروع القومي لتبطين الترع بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

وأشار المحافظ، إلى أن العمل جارٍ في 19 ترعة أخرى، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال.

وأكد أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية في حماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.