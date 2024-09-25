وزير الخارجية الصيني: سنواصل الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن بلاده ستواصل الدفع نحو وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء وانج مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب شبكة (سي جي تي إن) الصينية.

وقال وانج إن الصين نظرت دائمًا إلى علاقتها مع إيران من منظور استراتيجي وطويل الأمد، كاشفًا عن استعداد بكين لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات ودعم التنمية مع طهران.

وأكد وانج أن الصين ستواصل دعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لإيران وممارسة العقوبات والضغوط على الدولة.

وفيما يتعلق بقضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال وانج إن الصين ستواصل دعم العدالة، والدفع نحو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقال وانج إن الصين تدعم أيضا وحدة الدول العربية والإسلامية في التعبير عن موقف أقوى والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال بزشكيان إن إيران تلتزم بقوة بمبدأ صين واحدة وملتزمة بتطوير العلاقات الودية معها، مؤكدًا أن طهران مستعدة للمشاركة بنشاط في بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك وتنفيذ خطة التعاون الشاملة.

وأضاف أنه في هذا العالم المتغير، حيث تسعى بعض الدول إلى الأحادية والهيمنة، يجب على إيران والصين تعزيز التعاون والعمل معًا لمواجهة التحديات والحفاظ بشكل مشترك على التعددية والإنصاف والعدالة الدولية.

وقال بزشكيان إن الصين لعبت باستمرار دورًا مُهمًا في تعزيز السلام العالمي والأمن الإقليمي، مضيفًا أنه في ضوء الأزمة الإنسانية التي تتكشف في الشرق الأوسط، فإن إيران تأمل أن تلعب الصين دورًا أكبر في تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية.

