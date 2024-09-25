"الأونروا" تحذر من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "فيليب لازاريني"، من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ على أساس يومي، محذرًا من الحرب الصامتة التي تغلي في الضفة الغربية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "لازاريني" إلى وجود أكثر من 600 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام ويعانون من صدمة عميقة في قطاع غزة. وقال: "كلما انتظرنا لإعادتهم إلى بيئة التعلم، كلما خاطرنا بضياع جيل كامل، وكلما خاطرنا بزرع بذور المزيد من الكراهية والاستياء والتطرف".

وأضاف "لازاريني": كما تعلمون، فإن الأونروا هي وكالة استثمرت في التنمية البشرية وكذلك في تعليم ملايين الأطفال على مدى عقود من الزمن.. لدينا اليوم أكثر من 600 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام ويعانون من صدمة عميقة في قطاع غزة. وكلما انتظرنا لإعادتهم إلى بيئة التعلم، كلما خاطرنا بضياع جيل كامل، وكلما خاطرنا بنثر بذور المزيد من الكراهية والاستياء والتطرف.

وأضاف المسؤول الأممي أنه لأمر مخزٍ أن يتفشى شلل الأطفال في غزة.. لكنه أشاد بنجاح حملة التطعيم واسعة النطاق ضد المرض في القطاع لحماية أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة.

وأكد المفوض العام لوكالة (الأونروا)، أن البيئة الآن هي بيئة من العنف، ليس فقط بسبب الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والقوات الإسرائيلية، ولكن أيضا العنف الذي يفرضه المستوطنون الذين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم. وقال: ولكن كلما كانت هناك عملية أمنية كبيرة تجري، فإنك تجد قرى أو مخيمات بأكملها مغلقة تماما. وفي ظل هذا الوضع، من المستحيل إبقاء المدارس مفتوحة.

وقال "لازاريني" إن تمويل الوكالة كان يمثل معاناة على مدى السنوات العشر الماضية، وأصبح الأمر أسوأ على مدى السنوات القليلة الماضية.. كنا في أزمة عميقة للغاية في بداية العام، وخاصة في ذلك الوقت عندما كانت هناك مزاعم بأن موظفين من الأونروا ربما شاركوا في الهجوم المروع في السابع من أكتوبر.. كان لدينا في ذلك الوقت 16 دولة مانحة كانت ستجمد مساهماتها مؤقتا. مضيفا: "أنه بفضل القرارات التي اتخذها الأمين العام والوكالة بإجراء مراجعة شاملة لآلية عمل الوكالة، استعدنا ثقة جميع المانحين تقريبا.. ولكن من الواضح أن الأونروا تحتاج إلى المزيد من العمل".

وعن التصعيد على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، قال "لازاريني" إن هذا امتداد لما يحدث في غزة والضفة الغربية، مضيفا "يبدو أن أسوأ المخاوف تتكشف في الوقت الحالي".

