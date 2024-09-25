تراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.21% إلى 75.01 دولار للبرميل. وخسرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر 0.32% إلى 71.33 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون، اليوم، صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية في ظل توقعات انخفاضها 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعها 1.6 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، أمس، هبوط المخزونات بمقدار 4.3 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر.

وفي سياق متصل.. قال محللو بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة، إن أسعار النفط قد تشهد بعض الارتفاع في الربع الرابع من العام الجاري، وتوقعوا تراجع المعروض العالمي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مع انخفاض الإنتاج في مناطق النفط الصخري في كندا وروسيا والولايات المتحدة.

وتتوقع تحليلات البنك الأمريكي وصول سعر خام برنت إلى 77 دولارا للبرميل في الربع الرابع، بدعم من خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس والبيانات الاقتصادية القوية.

