الصين تطلق صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات فوق المحيط الهادئ

أطلق الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات فوق المحيط الهادئ يحمل رأسًا حربيًا زائفًا إلى أعالي البحار.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية -في بيان نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الصاروخ أطلق في تمام الساعة 8:44 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للصين، وسقط في المناطق البحرية المحددة مسبقًا.

وأشارت الوزارة إلى أن تجربة الإطلاق تعد ترتيبًا روتينيًا يندرج ضمن خطة التدريب السنوية للجيش، لافتة إلى إبلاغ الدول المعنية بشكل مسبق، منوهة إلى أن الإطلاق يتماشى مع القانون والممارسات الدولية وليس موجهًا ضد أي دولة أو هدف.

