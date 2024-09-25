قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 29 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 29 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين من بلدات كفل حارس وإسكاكا وبروقين بمحافظة سلفيت، كما اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة نابلس، حيث قامت عددا من المركبات العسكرية باقتحام قرى بيت فوريك وسالم شرقا، وعصيرة الشمالية شمال نابلس، وداهمت عددا من المنازل فيها وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ستة مواطنين من محافظة الخليل من ضمنهم شاب من داخل أراضي الـ48 بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها،

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 10 مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

