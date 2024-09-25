ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصًا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 13 شخصًا بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، صباح اليوم الأربعاء، ببني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. 

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نتج عنه إصابة 13 شخصًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم.

13 شخص الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب سيارة ميكروباص المصابين حادث إنقلاب سيارة ميكروباص مستشفى بني سويف التخصصي وقوع حادث انقلاب