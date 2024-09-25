إصابة 13 شخصًا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 13 شخصًا بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، صباح اليوم الأربعاء، ببني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نتج عنه إصابة 13 شخصًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم.