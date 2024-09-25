هندسة حلوان الأهلية تكرم طلابها الأوائل

عقدت كلية الهندسة حفلاً لتكريم أوائل الطلاب عن العام الدراسي 2024/2023، وذلك لبرامج (هندسة النظم الذكية، هندسة العمارة والتصميم البيئي، هندسة الروبوتات والميكاترونيات).

وشمل الحفل تقديم شهادات تقديرية للعشرة الأوائل من كل برنامج للمستويين الأول والثاني، وتقديم الدروع التذكارية للمراكز الثلاثة الأولى من كل برنامج للمستويين الأول والثاني.

واختتم الحفل بندوة إرشادية مهنية هدفت إلى تقديم رؤى قيمة حول سوق العمل وفرص العمل المستقبلية وكيفية التميز في سوق العمل والتي حاضرها المهندس إبراهيم عبد الرحمن، والمهندس أحمد ماهر

وأقيمت فعاليات الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة.

وبحضور كل من د.عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة - المطرية، د. أمانى محمد صالح، منسق برنامج هندسة النظم الذكية، د. محمد عماد، منسق برنامج هندسة العمارة والتصميم البيئي، د. طه حلمي، منسق برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات، د.هدير أحمد حسن، مسجل برنامج هندسة النظم الذكية.