السوبر الأفريقي.. 23 لاعبًا في قائمة الأهلي المتجهة إلى السعودية

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على اصطحاب 23 لاعبا في قائمة الأهلي المتجهة إلى السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي رغم قيد 20 لاعبا فقط في قائمة المباراة قبل يوم 12 سبتمبر الجاري طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي "كاف".

قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

وتقرر أن يرافق بعثة الأهلي الثلاثي حمزة علاء وكريم نيدفيد ويوسف أيمن تحسبا لحدوث أي ظرف طارئ في اللحظات الأخيرة بإصابة أي لاعب في القائمة.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الأربعاء إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبلة.