بالصور.. زيارة مفاجئة.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مدارس حي السلام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية، بمحافظة القاهرة.

كما تفقد رئيس الوزراء رئيس الوزراء مدرسة السلام الرسمية المتميزة، لغات، بإدارة السلام التعليمية.

وفي زيارة مفاجئة تفقد أيضا رئيس الوزراء مدرسة محمد متولي الشعراوي بمدينة السلام، واطمأن على سير العملية التعليمية وجاهزية الفصول وكثافتها.

وقد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة انتظام الدراسة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، استهلها بزيارة مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات.

وكان في استقبال رئيس الوزراء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لعدد من المدارس تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة المصرية لقطاع التعليم، ولا سيما مرحلة التعليم قبل الجامعي، مع مواصلة السعي الجاد للنهوض بمنظومة التعليم وتطوير جميع محاورها، وخاصة العنصر البشري، من خلال دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، وذلك من أجل تشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته، على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

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