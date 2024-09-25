حملات مرورية على فصول التمريض في دمياط

تحركت لجنة موسعة بقيادة وكيل مديرية الصحة في دمياط، للمرور على وحدات إدارة كفر سعد الصحية لمتابعة المدارس بنطاق كفر سعد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، بناء على توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

قامت اليوم الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة، بقيادة لجنة مكبرة مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية والتطعيمات والترصد وصحة البيئة ومراقبة الأغذية) وإدارات مكافحة الأمراض المتوطنة وادارات الرعاية الأساسية ومكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والرعاية الأساسية والصيدلة والأمومة والطفولة والتمريض، بالقيام بمرور مكبر على الوحدة الصحية بكفر سعد البلد والمركز الطبى بكفر سعد والقيام بفحص شامل تضمن المرور على وحصر السلبيات وتلافى بعضها اثناء المرور.

عقب ذلك اجتماع مكبر ضم فريق إشراف المديرية وفريق إشراف إدارة كفر سعد فى حضور الدكتور احمد عبد الملك مدير إدارة كفر سعد الصحية، حيث تم عرض جميع السلبيات وعمل خطة زمنية لتلافيها وحصر جميع التحديات والمشكلات لعرضها على وكيل الوزارة.

وعلى الصعيد الاخر، تم المرور على عدد من المدارس بنطاق إدارة كفر سعد شملت مدرسة كفر سعد الابتدائية ومدرسة كفر سعد الإعدادية ومدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة وذلك لمتابعة دور الزائرات الصحيات ومتابعة التطعيمات وفحص صلاحية الأغذية واتباع الإجراءات الصحية السليمة حيث أشادت وكيل مديرية بمستوى الإشراف على المدارس، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومتابعة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.