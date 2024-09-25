جامعة المنيا تنظم ورشة عمل حول استخدام مناظير الموجات فوق الصوتية

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور حسين عكاشة، أستاذ أمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمى ومناظير الموجات فوق الصوتية بكلية الطب جامعة القاهرة ورائد علم مناظير الموجات فوق الصوتية بمصر والوطن العربي، وذلك على هامش زيارته للمستشفيات الجامعة، حيث قام بعمل ٦ حالات مناظير موجات فوق صوتية لمرضي يعانون من أورام وتكيسات بالبنكرياس.

وتم أخذ عينات من تلك الأورام عن طريق المنظار بواسطة الشفط بالإبر الدقيقة والتي يتم إدخالها في قناة العمل الخاصة بالمنظار، وذلك لإرسالها للتحليل بمعامل الباثولوجيا الخاصة بالجامعة.

وتعد هذه الورشة هي الأولى من نوعها في محافظة المنيا كما تعد بمثابة طفرة في مجال المناظير بالمحافظة وتعطي آمالاً عريضة لخدمة مرضي أورام الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وتعفيهم من السفر مسافات طويلة لعمل هذه التقنية من المناظير.

وشهد اللقاء، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علاء السويفي مدير وحدة مناظير الجهاز الهضمى وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة في رحاب جامعة المنيا، معبراً عن سعادته بتشرفه للجامعة وإضافته العلمية القيمة التي تُثري الرسالة العلمية، كما تطرق اللقاء إلى إمكانية عقد العديد من ورش العمل وضرورة دعم هذا المجال الحيوي وتسخير كافة الإمكانيات بالجامعة ومستشفياتها لتوفير الأجهزة الطبية المتطورة وتطبيق أحدث المعايير العالمية وآخر ما توصل إليه العلم الحديث لخدمة أبناء الإقليم.

وقدم د. عكاشة عن شكره لقيادة الجامعة، وعن حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطورات التي تشهدها، ومتمنياً مزيد من النجاحات لتُشارك الجامعة بدورها الحيوي وتلبية احتياجات البناء والتطوير.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات، درع الجامعة للدكتور حسين عكاشة؛ تقديراً لجهوده العلمية في العملية والطبية بمصر والوطن العربي.

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