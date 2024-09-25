أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 646 ألفًا و400 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 646 ألفًا و400 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1250 جنديًا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و815 دبابة و17 ألفا و304 مركبات مدرعة و18 ألفا و549 من النظم المدفعية و1199 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و952 من أنظمة الدفاع الجوي و2595 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و168 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و25 ألفا و248 من المركبات وخزانات الوقود و15 ألفا و879 طائرة بدون طيار".

في سياق متصل.. أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، اليوم /الأربعاء/، بأن ستة أشخاص أصيبوا وتعرضت عدة منازل للتدمير، نتيجة لضربة شنتها القوات الروسية في زابوريجيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، عن فيدوروف قوله: "في منطقة كومونارسكي بالمدينة، دُمرت منازل خاصة نتيجة للهجوم الروسي".

ووفقًا لفيدروف، أصيب ستة أشخاص، اثنان منهم في المستشفى، بينما رفض أربعة من المصابين دخول المستشفى.