الكرملين: عقد اجتماع مع زعماء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن أمر غير واقعي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على التفاعل مع زعماء الدول الخمس الكبرى الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، غير أن عقد قمة للدول الخمس الكبرى هو أمر غير واقعي حاليا.

وأضاف بيسكوف- في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "الرئيس منفتح على التفاعل، لكن لأسباب مفهومة فإن أي احتمالات لمثل هذا الاجتماع غير واقعية حاليا".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن في يناير 2020، اقترح بوتين عقد قمة حول القضايا العالمية بين زعماء الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة).

