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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

8 أكتوبر المقبل.. رئيس وزراء بوركينا فاسو يزور روسيا

رئيس وزراء بوركينا
رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا
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يزور رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا، روسيا، في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر المقبل.
وذكر المكتب الصحفي لرئيس وزراء بوركينا فاسو- حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء- "سيزور رئيس الحكومة، روسيا في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، ويخطط للقاء رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما تم طلب لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين".
 

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