8 أكتوبر المقبل.. رئيس وزراء بوركينا فاسو يزور روسيا

يزور رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا، روسيا، في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر المقبل.

وذكر المكتب الصحفي لرئيس وزراء بوركينا فاسو- حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء- "سيزور رئيس الحكومة، روسيا في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، ويخطط للقاء رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما تم طلب لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين".

