سفير لبنان في بلجيكا: الضربات الإسرائيلية "تهديد وجودي"

وصف سفير لبنان في بلجيكا فادي حجلي، الضربات الإسرائيلية المستمرة على بلاده بالتهديد الوجودي.

وأعرب حجلي -في لقاء مع شبكة "يورونيوز"، اليوم الأربعاء- عن أمله في تحرك المجتمع الدولي في محاولة لفرض وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الغارات تستهدف بصورة أساسية الشعب اللبناني، متهمًا إسرائيل بعدم التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية.

ودعا السفير إلى فرض عقوبات على إسرائيل.. قائلًا: "التجاوزات الإسرائيلية يجب أن تكون محل بحث"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاحتمالات والمؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يمكنها فرض عقوبات على أو على الأقل مراجعة العلاقات برمتها.

وشكك السفير اللبناني في التصريحات الإسرائيلية التي تزعم استهداف لعشرات الأهداف من حزب الله، مختتمًا تصريحه قائلًا: "في الواقع نحن أمام حرب ضد دولة وضد شعب وضد مدنيين.. والأهم بالنسبة لنا الآن هو وقف هذه الحرب".

