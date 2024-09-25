سؤال برلماني حول إستراتيجية "التعليم" لتوصيل الوجبات المدرسية للطلاب بجميع المحافظات

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم حول موقف وزارة التربية والتعليم من التغذية المدرسية وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن توصيل التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والتجريبية بجميع المحافظات.

وأشارت متى فى بيان صحفي لها إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسلوب توزيع التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والتجريبية بجميع المحافظات وضمان توصيلها لكل طالب رحمة به وبأسرته في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار وتماشيا مع أحوال الأسر التي لديها طفلان وثلاثة بالتعليم.



وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة توفير الوجبة الغذائية التي يحتاج إليها كل طالب أثناء تواجده بالمدرسة ، بهدف رفع العناء عن الأسرة لتلبية إحتياج أطفالهم لغذاء آمن متكامل لنمو الطالب.



وأكدت ضرورة مناقشة هذا الموضوع فى أسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته لأنه يمس صحة أبناءنا من الطلاب ، لكى يحصلوا على تغذية صحية سليمة لبناء أجسامهم بشكل مثالي.