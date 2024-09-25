صاروخ بالستي.. حزب الله يستهدف مقر الموساد في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بأن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على مقر المخابرات الإسرائيلية الموساد في تل أبيب.

قصف مقر الموساد

وأعلن حزب الله مسئوليته عن الهجوم، كاشفا استهداف مقر الموساد وسط إسرائيل بصاروخ بالستي من طراز "قادر 1"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأشار حزب الله إلى أن الهجوم جاء ردًا على انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي واغتيال كبار القادة في الحزب.

قصف جنوب لبنان

وفي الوقت نفسه، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب منصة إطلاق تابعة لحزب الله في لبنان استخدمت لإطلاق صاروخ أرض-أرض هذا الصباح.

وأضاف جيش الاحتلال أن المنصة أصيبت في منطقة النفاخية بجنوب لبنان.

وشهدت لبنان في 17 سبتمبر الجاري، انفجار المئات من أجهزة البيجر، والتي يستخدمها عناصر حزب الله، ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص.