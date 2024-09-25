اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 75 إلى 80% للعظمى ومن 35 إلى 40% للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة.