أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، ارتفاعا طفيفا، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك وفقا لآخر تحديثات أسعار صرف العملات في عدد من البنوك اليوم.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.62 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، عند نحو 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الي نحو 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، بداية اليوم في بنك قناة السويس نحو 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.