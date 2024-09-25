تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع و648 شاحنة و77 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و275 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع 373 شاحنة و34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة POS PROOK بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين أمل ودليلة، كما تم تداول 2300 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

