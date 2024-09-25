نتنياهو يؤجل سفره مجددًا إلى واشنطن لمناقشة الهجمات الصاروخية في لبنان

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن رحلة نتنياهو إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تأجلت مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان المكتب الذي جاء بعد وقت قصير من إطلاق حزب الله صاروخ أرض-أرض على تل أبيب، إن رئيس الوزراء سيعقد مشاورات اليوم مع المؤسسة الأمنية لمناقشة استمرار الضربات في لبنان.

وتابع أن نتنياهو سوف يسافر إلى الولايات المتحدة غدًا وسيعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل برفقة زوجته سارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا كبيرا - لم تذكر اسمه - في الحكومة الإسرائيلية انتقد بشدة قرار نتنياهو بالسفر إلى الولايات المتحدة أثناء القتال المكثف على الحدود الشمالية لإسرائيل، قائلًا إن الخطاب يمكن تفويضه إلى وزير الخارجية أو مبعوث.

وقال المسؤول لقناة 12 الإخبارية: "هذا القرار متهور وغير مسؤول".

وكان من المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي ويبقى في نيويورك لقضاء عطلة السبت اليهودية إلا أنه قرر تأجيل السفر.

