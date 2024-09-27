السوبر الأفريقي.. الأهلي والزمالك في "قمة" مصرية أفريقية على الأراضي السعودية

ستكون الجماهير المصرية والعربية والأفريقية، على موعد مثير، وقمة تاريخية، بين الأهلي والزمالك، على لقب السوبر الأفريقي، الذي يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المملكة آرينا"، بالعاصمة السعودية الرياض، في كلاسيكو مثير لكرة القدم المصرية، من أجل الزعامة القارية، والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وما يزيد من الإثارة والندية هو تجدد موعد الصراع بين المارد الأحمر والفارس الأبيض، على لقب السوبر، بعد 30 عامًا، منذ اللقاء الوحيد الذي جمع القطبين في السوبر الأفريقي عام 1994 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والذي حسمه الزمالك بهدف أيمن منصور.

وهو ما يؤكد أن المباراة ستكون مثيرة وثأرية خاصة للأهلي، الذي يسعى للثأر من الغريم التقليدي، في لقاء سوبر بمعنى الكلمة، بينما يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز، ورد الاعتبار القاري أمام الأحمر، كنوع من التعويض عن خسارة نهائي القرن 2020 في دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي 8 مرات من قبل، ويتطلع لتعويض خسارة اللقب في النسخة الماضية، من اتحاد العاصمة الجزائري، بينما حقق الزمالك لقب السوبر الأفريقي 4 مرات من قبل، آخرها 2019، على حساب الترجي التونسي، ويسعى للحصول على اللقب الخامس، لتضييق الفارق مع الغريم التقليدي الأهلي.

يدخل الأهلي مباراة السوبر بمعنويات كبيرة، وطموحات أكبر، من أجل تأكيد زعامة القارة الأفريقية، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، ورقم 12 في تاريخه، كأكثر الأندية تحقيقا للأميرة الأفريقية، كما يتصدر قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر أيضا، إلى جانب الرغبة في الثأر من الزمالك في ثاني مواجهة بينهما ببطولة السوبر الأفريقي.

ويتسلح الأهلي بقيادة فنية مميزة للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، صائد البطولات، من أجل التتويج بلقبه الأول في السوبر الأفريقي، بعدما هيمن على البطولات المحلية والقارية في الموسمين الماضيين، محققا ثنائية دوري أبطال أفريقيا، لكنه خسر لقب السوبر القاري في النسخة الماضية.

وفنيا يمتلك المارد الأحمر عناصر مميزة، وخبرات كثيرة في صفوفه، أبرزها القائد والحارس التاريخي محمد الشناوي، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، إلى جانب الصفقات الجديدة التي سيكون لها دور كبير في قمة السوبر، على رأسها المغربي يحيي عطية الله، الظهير الأيسر العصري، الذي يعوض غياب التونسي على معلول للإصابة، بالإضافة للثنائي أشرف داري وعمر الساعي.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني ويحيي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وعمر كمال عبدالواحد وحسين الشحات ووسام أبو علي.

في المقابل؛ يخوض الزمالك المباراة بطموحات كبيرة، لتأكيد تفوقه على الغريم التقليدي الأهلي في البطولة، بعد فوزه باللقاء الوحيد الذي جمع القطبين في السوبر الأفريقي عام 1994، كما أنها اختبار حقيقي للاعبي الزمالك، والجهاز الفني، لعودة الانتصارات القارية أمام الأهلي، بعد غياب طويل، ورد الاعتبار من خسارة آخر مواجهة قارية في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

ويتسلح الزمالك بنجومه الكبار، وعلى رأسهم: أحمد مصطفي زيزو النجم الأول، والذي تعول عليه الجماهير البيضاء آمالا كبيرة في قيادة الفريق للفوز والتتويج باللقب، إلى جانب القائد الثاني عمر جابر، المتألق في الفترة الأخيرة، والنجم المخضرم عبدالله السعيد، الباحث عن أول لقب مع الزمالك، بالإضافة للمهاري ناصر ماهر.

وذلك إلى جانب الصفقات الجديدة: محمد حمدي، والمغربي محمود بنتايج، والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، مع خبرات محمود عبدالرازق شيكابالا والذي يتألق دائما ويصنع الفارق في مباريات القمة أمام المنافس التقليدي الأهلي.

ويخطط البرتغالي جوميز المدير الفني للزمالك لإيقاف مفاتيح لعب الأهلي ومنع خطورة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وهداف الدوري، والذي يمثل صداعا في رأس الجهاز الفني ومدافعي الزمالك قبل قمة السوبر في ظل الأخطاء الدفاعية الكثيرة التي ظهرت على خط الدفاع الأبيض في المباريات الأخيرة وتراجع مستوى حسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بتشكيل مكون من: محمد صبحي، محمد حمدي وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد ومحمد شحاته وأحمد مصطفي زيزو وكونراد ميشالاك وسيف الدين الجزيري.

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إنفو.. جوميز × كولر

مارسيل كولر

الجنسية: سويسري

السن: 63 عاما

عدد المباريات مع الأهلي: 125 مباراة

الفوز: 89

التعادل: 23

الخسارة: 13

سجل: 237 هدفا

استقبل: 84 هدفا

البطولات مع الأهلي: 9

دوري أبطال أفريقيا 2

الدوري المصري: 2

كأس مصر: 2

السوبر المصري: 3

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جوزيه جوميز

الجنسية: برتغالي

السن: 54 عاما

عدد المباريات مع الزمالك: 37 مباراة

الفوز: 21

الخسارة: 8

التعادل: 8

سجل: 58 هدفا

استقبل: 36 هدفا

البطولات مع الزمالك: 1

كأس الكونفدرالية الأفريقية

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إنفو.. وسام أبو علي × سيف الجزيري

وسام أبو علي

الجنسية: فلسطيني

السن: 25 عاما

القيمة السوقية: 1.5 مليون يورو

عدد المباريات مع الأهلي: 28 مباراة

سجل: 20 هدفا

صنع: 4 أهداف

البطولات: دوري أبطال أفريقيا – الدوري المصري

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سيف الدين الجزيري

الجنسية: تونسي

السن: 31 عاما

القيمة السوقية: 800 ألف يورو

عدد المباريات مع الزمالك: 129 مباراة

سجل: 35 هدفا

صنع: 19 هدفا

البطولات مع الزمالك: الدوري المصري مرتين – كأس مصر مرة – الكونفدرالية الأفريقية مرة.