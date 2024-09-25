وزير خارجية الصين: بكين تتمسك بالإنصاف والعدالة لدعم وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين تتمسك بالإنصاف والعدالة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين تدعم دولا إقليمية مثل إيران والسعودية في مواصلة تحسين علاقاتها وحل قضايا الأمن الإقليمي من خلال الوحدة والتعاون، والأخذ بزمام مصير منطقة الشرق الأوسط بأيديها.

وفي معرض إشارته إلى أن الصين وإيران حضارتان قديمتان أسهمتا بشكل كبير في التقدم الإنساني، قال وانغ إن الصين على استعداد لتعزيز التعاون العملي مع إيران في مختلف المجالات لدعم تنمية كلا البلدين.

وأفاد وانغ، بأنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، فإن الصين مستعدة لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران.

وأكد وانغ، أنه بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي أو الإقليمي، ستظل الصين دائما شريكا جديرا بالثقة لإيران وستواصل دعم إيران في حماية سيادتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، فيما تعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لإيران وكذلك فرض العقوبات عليها.

من جانبه، قال بزشكيان، إن إيران ملتزمة بشدة بسياسة صين واحدة وتطوير العلاقات الودية مع الصين، مضيفا أن إيران على استعداد للمشاركة بنشاط في مبادرة الحزام والطريق.

وذكر أنه في هذا العالم سريع التغير، حيث تنتهج بعض الدول الأحادية وممارسات الهيمنة، يتعين على إيران والصين تعزيز التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات والتمسك المشترك بالتعددية والإنصاف والعدالة الدوليين.